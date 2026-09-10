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Автомобиль-бетоновоз "КонсТрак" в сетке 9692 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобиль-бетоновоз "КонсТрак" в сетке 9692

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Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 1
Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 2
Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 3
Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 4
Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 5
Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 6
Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 7
Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 8
Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 9
Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 1
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 2
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 3
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 4
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 5
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 6
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 7
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 8
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 9
  • Автомобиль-бетоновоз &quot;КонсТрак&quot; в сетке 9692 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
780 руб.  920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399022
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х15
Вес, г.
544

Описание товара Автомобиль-бетоновоз "КонсТрак" в сетке 9692

Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Автомобиль-бетоновоз "КонсТрак" в сетке 9692




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобиль-бетоновоз "КонсТрак" в сетке 9692 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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