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Набор "Доктор" №11 8 элементов 69856 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Доктор" №11 8 элементов 69856

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Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 1
Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 2
Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 3
Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 4
Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 5
Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 6
Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 7
Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 1
  • Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 2
  • Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 3
  • Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 4
  • Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 5
  • Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 6
  • Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 7
  • Набор &quot;Доктор&quot; №11 8 элементов 69856 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
860 руб.  1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398714
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы, очки, лупа, шприц, лоток для инструментов, стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких), баночка с крышечкой, медицинский чемоданчик
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
467

Описание товара Набор "Доктор" №11 8 элементов 69856

Набор Доктор №11 от фабрики «Полесье» на тележке мобилен и удобен в перемещении, благодаря этому малыш сможет быстро оказать помощь своим пациентам. В этом ребёнку помогут безопасные игрушечные принадлежности: ножницы, очки, лупа, шприц, лоток для инструментов, стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких), баночка с крышечкой, медицинский чемоданчик. Возможно, именно с этого набора у будущего врача начнется любовь к медицине.

Отзывы о товаре Набор "Доктор" №11 8 элементов 69856




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы, очки, лупа, шприц, лоток для инструментов, стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких), баночка с крышечкой, медицинский чемоданчик
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Доктор №11 от фабрики «Полесье» на тележке мобилен и удобен в перемещении, благодаря этому малыш сможет быстро оказать помощь своим пациентам. В этом ребёнку помогут безопасные игрушечные принадлежности: ножницы, очки, лупа, шприц, лоток для инструментов, стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких), баночка с крышечкой, медицинский чемоданчик. Возможно, именно с этого набора у будущего врача начнется любовь к медицине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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