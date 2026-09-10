Набор "Доктор" №11 8 элементов 69856
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%860 руб. 1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398714
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы, очки, лупа, шприц, лоток для инструментов, стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких), баночка с крышечкой, медицинский чемоданчик
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
467
Описание товара Набор "Доктор" №11 8 элементов 69856
Набор Доктор №11 от фабрики «Полесье» на тележке мобилен и удобен в перемещении, благодаря этому малыш сможет быстро оказать помощь своим пациентам. В этом ребёнку помогут безопасные игрушечные принадлежности: ножницы, очки, лупа, шприц, лоток для инструментов, стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких), баночка с крышечкой, медицинский чемоданчик. Возможно, именно с этого набора у будущего врача начнется любовь к медицине.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ножницы, очки, лупа, шприц, лоток для инструментов, стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких), баночка с крышечкой, медицинский чемоданчик
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Набор Доктор №11 от фабрики «Полесье» на тележке мобилен и удобен в перемещении, благодаря этому малыш сможет быстро оказать помощь своим пациентам. В этом ребёнку помогут безопасные игрушечные принадлежности: ножницы, очки, лупа, шприц, лоток для инструментов, стетоскоп (для прослушивания сердца и лёгких), баночка с крышечкой, медицинский чемоданчик. Возможно, именно с этого набора у будущего врача начнется любовь к медицине.
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