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Набор Полуприцеп "Turbo" 57273 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Полуприцеп "Turbo" 57273

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Набор Полуприцеп &quot;Turbo&quot; 57273 - фото 3
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Набор Полуприцеп &quot;Turbo&quot; 57273 - фото 5
Набор Полуприцеп &quot;Turbo&quot; 57273 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Полуприцеп &quot;Turbo&quot; 57273 - фото 1
  • Набор Полуприцеп &quot;Turbo&quot; 57273 - фото 2
  • Набор Полуприцеп &quot;Turbo&quot; 57273 - фото 3
  • Набор Полуприцеп &quot;Turbo&quot; 57273 - фото 4
  • Набор Полуприцеп &quot;Turbo&quot; 57273 - фото 5
  • Набор Полуприцеп &quot;Turbo&quot; 57273 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398650
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тележка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х33
Вес, кг.
1.7

Описание товара Набор Полуприцеп "Turbo" 57273

Полуприцеп Turbo - это идеальное дополнение для серии каталок-тракторов с педалями Turbo от компании «Полесье». Полуприцеп выполнен из высококачественного пластика в гармоничной цветовой гамме, имеет удобное и надежное крепление и устойчивые колеса. Игрушка увеличивает функциональность каталок-тракторов Turbo и позволяет перевозить любимые игрушки, помогать родителям на даче и просто весело проводить время.

Отзывы о товаре Набор Полуприцеп "Turbo" 57273




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тележка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Полуприцеп Turbo - это идеальное дополнение для серии каталок-тракторов с педалями Turbo от компании «Полесье». Полуприцеп выполнен из высококачественного пластика в гармоничной цветовой гамме, имеет удобное и надежное крепление и устойчивые колеса. Игрушка увеличивает функциональность каталок-тракторов Turbo и позволяет перевозить любимые игрушки, помогать родителям на даче и просто весело проводить время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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