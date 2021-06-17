Индукционная плитка Kitfort КТ-107
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
1800
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
26
Индукция
да
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 39692
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
красный, серый
Основной цвет
черный
Прочее
8 режимов мощности
Страна производства
Китай
Мощность
1800
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Число двухконтурных конфорок
нет
Число конфорок WOK
нет
Диаметр конфорок
26
Индукция
да
Функции и особенности
защитное, отключение
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х9
Вес, кг.
2.1
Описание товара Индукционная плитка Kitfort КТ-107
Электрическая плитка Kitfort KT-107 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева. Наличие защитного отключения гарантирует безопасность при работе с устройством – конфорка отключается в случае перегрева. Функция блокировки кнопок не допускает случайного нажатия.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, 2 квт, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
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Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
красный, серый
Основной цвет
черный
Прочее
8 режимов мощности
Страна производства
Китай
Мощность
1800
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Число двухконтурных конфорок
нет
Число конфорок WOK
нет
Развернуть
Диаметр конфорок
26
Индукция
да
Функции и особенности
защитное, отключение
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Электрическая плитка Kitfort KT-107 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева. Наличие защитного отключения гарантирует безопасность при работе с устройством – конфорка отключается в случае перегрева. Функция блокировки кнопок не допускает случайного нажатия.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, 2 квт, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, сенсорные, 2 квт, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, стеклокерамические, сенсорные одноконфорочные
Достоинства:
Цена и качество
Скорость приготовления
Компактная
Комментарий:
Долго выбирала для участка и выбор пал на Kitfort. Смотрится красиво. Готовить одно удовольствие очень быстро и легко. При своем не большом размере диаметр посуды можно поместить хороший. Шумно работает вентилятор, но это особенность индукции. Пока только радует!
Достоинства:
1. Отличное соотношение цены и качества.
2. Высокая скорость приготовления пищи.
3. Понятный интерфейс управления плитки.
4. Весьма неплохой дизайн.
5. Мобильность устройства (плитка занимает очень мало места и имеет невысокую массу)
Комментарий:
1. При работе плитка немного шумит, но я так понимаю, уровень выдоваемого шума у данной модели ниже, чем у плиток других брендов схожего ценового диапазона.
Индукционная плитка Kitfort КТ-107 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Индукционная плитка Kitfort КТ-107
Достоинства:
Цена и качество
Скорость приготовления
Компактная
Комментарий:
Долго выбирала для участка и выбор пал на Kitfort. Смотрится красиво. Готовить одно удовольствие очень быстро и легко. При своем не большом размере диаметр посуды можно поместить хороший. Шумно работает вентилятор, но это особенность индукции. Пока только радует!
Достоинства:
1. Отличное соотношение цены и качества.
2. Высокая скорость приготовления пищи.
3. Понятный интерфейс управления плитки.
4. Весьма неплохой дизайн.
5. Мобильность устройства (плитка занимает очень мало места и имеет невысокую массу)
Комментарий:
1. При работе плитка немного шумит, но я так понимаю, уровень выдоваемого шума у данной модели ниже, чем у плиток других брендов схожего ценового диапазона.