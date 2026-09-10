Игра "60 фокусов", Школа волшебства Степ Пазл 76096
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Описание товара Игра "60 фокусов", Школа волшебства Степ Пазл 76096
Игра содержит в себе секреты 60 самых загадочных фокусов. Для кого? для юных иллюзионистов (в наборе есть все, чтобы показывать фокусы: необходимый реквизит, подробная пошаговая инструкция с иллюстрациями и секреты самых загадочных фокусов). для активных и непоседливых детей (игра поможет сосредоточиться на выполнении фокуса, увлечет ребенка своей простотой и оригинальностью), для ребят, которые любят тайны. Что в наборе? магический захват, волшебная палочка, туннель для кубиков, разноцветные напёрстки, невидимый шарик, волшебная бутылка, магические часы, пики, проходящие сквозь монету, волшебная лопатка, НЛО, кристальная коробочка, волшебная туба, стаканчики и шарики, коробка для монет, время разных стран, магические кольца, монеты алхимиков.
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