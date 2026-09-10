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Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394204
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Печатающая головка Canon QY6-0087 является надежным и эффективным компонентом для принтеров Canon. Она представляет собой ключевую часть принтера, отвечающую за качество печати. Головка QY6-0087 обладает высокой разрешающей способностью, что позволяет достигать четких и детализированных изображений при печати документов и фотографий. Она совместима с различными типами бумаги и обеспечивает точность в расположении капель чернил. Головка для печати Canon QY6-0087 обеспечивает долгий срок службы благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам, что позволяет экономить на замене и поддерживает высокую производительность принтера. Благодаря микрофорсункам с высокой плотностью, печатающая головка Canon QY6-0087 способна достичь разрешения до 4800 точек на дюйм, что гарантирует реалистичные детали и плавные переходы цветов. Она обладает высокой скоростью печати и обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании. Печатающая головка Canon QY6-0087 идеально подходит для профессионалов, которым требуется надежное и высокопроизводительное оборудование для печати качественных фотографий, документов и других материалов.
Печатающая головка Canon QY6-0087 является надежным и эффективным компонентом для принтеров Canon. Она представляет собой ключевую часть принтера, отвечающую за качество печати. Головка QY6-0087 обладает высокой разрешающей способностью, что позволяет достигать четких и детализированных изображений при печати документов и фотографий. Она совместима с различными типами бумаги и обеспечивает точность в расположении капель чернил. Головка для печати Canon QY6-0087 обеспечивает долгий срок службы благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам, что позволяет экономить на замене и поддерживает высокую производительность принтера. Благодаря микрофорсункам с высокой плотностью, печатающая головка Canon QY6-0087 способна достичь разрешения до 4800 точек на дюйм, что гарантирует реалистичные детали и плавные переходы цветов. Она обладает высокой скоростью печати и обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании. Печатающая головка Canon QY6-0087 идеально подходит для профессионалов, которым требуется надежное и высокопроизводительное оборудование для печати качественных фотографий, документов и других материалов.
Печатающая головка Canon QY6-0087 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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