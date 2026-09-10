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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393798
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Описание товара Картридж струйный HP 712 (3ED71A) черный
Струйный картридж HP 712 представляет собой надежное и высококачественное решение для печати документов. Он разработан специально для использования в принтерах HP, обеспечивая идеальное взаимодействие с печатающей головкой и гарантируя высокую четкость и насыщенность отпечатков. Картридж HP 712 оснащен передовой технологией струйной печати, которая обеспечивает быструю и точную передачу чернил на бумагу. Его емкость позволяет печатать значительное количество страниц без необходимости частой замены. Благодаря использованию оригинального струйного картриджа HP 712, вы можете быть уверены в высоком качестве и надежности каждого напечатанного документа. Он обеспечивает яркие и четкие отпечатки, сохраняя при этом долговечность и стойкость к выцветанию. Выбирая картридж HP 712, вы получаете оптимальное сочетание производительности и качества, что делает его идеальным решением для повседневных печатных задач в офисе или дома.
Струйный картридж HP 712 представляет собой надежное и высококачественное решение для печати документов. Он разработан специально для использования в принтерах HP, обеспечивая идеальное взаимодействие с печатающей головкой и гарантируя высокую четкость и насыщенность отпечатков. Картридж HP 712 оснащен передовой технологией струйной печати, которая обеспечивает быструю и точную передачу чернил на бумагу. Его емкость позволяет печатать значительное количество страниц без необходимости частой замены. Благодаря использованию оригинального струйного картриджа HP 712, вы можете быть уверены в высоком качестве и надежности каждого напечатанного документа. Он обеспечивает яркие и четкие отпечатки, сохраняя при этом долговечность и стойкость к выцветанию. Выбирая картридж HP 712, вы получаете оптимальное сочетание производительности и качества, что делает его идеальным решением для повседневных печатных задач в офисе или дома.
Картридж струйный HP 712 (3ED71A) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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