Набор "Заюшкина избушка" СИ-355

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор фигурок
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
720 руб.
1 241
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393650
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Фигурка "Огонек" - это увлекательный набор фигурок, рассчитанный на детей от 3 лет и произведенный в России. Бренд "Огонек" славится высоким качеством и безопасностью своей продукции, что делает его популярным выбором среди родителей. Этот набор станет отличным дополнением к коллекции игрушек вашего ребенка, стимулируя развитие воображения и творческих навыков. Яркие и детализированные фигурки прекрасно подойдут для ролевых игр, позволяя детям придумывать свои сценарии и истории. Фигурки выполнены из безопасных материалов, соответствующих всем стандартам качества, что делает игру с ними не только увлекательной, но и безопасной.
Фигурка "Огонек" - это увлекательный набор фигурок, рассчитанный на детей от 3 лет и произведенный в России. Бренд "Огонек" славится высоким качеством и безопасностью своей продукции, что делает его популярным выбором среди родителей. Этот набор станет отличным дополнением к коллекции игрушек вашего ребенка, стимулируя развитие воображения и творческих навыков. Яркие и детализированные фигурки прекрасно подойдут для ролевых игр, позволяя детям придумывать свои сценарии и истории. Фигурки выполнены из безопасных материалов, соответствующих всем стандартам качества, что делает игру с ними не только увлекательной, но и безопасной.
Набор "Заюшкина избушка" СИ-355 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор "Заюшкина избушка" СИ-355