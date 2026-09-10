Набор "Кухня" VIGA 44027
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Характеристики
Описание товара Набор "Кухня" VIGA 44027
Стильная игрушечная кухня из серии PolarB станет отличным подарком юному кулинару! В наборе детская плита с духовкой, раковиной, таймером, посудой и разными кухонными принадлежностями. Развивающий набор подходит детям дошкольного возраста от 3 лет., Играя с детской кухней Viga Toys PolarB из дерева с посудой, ребенок узнает больше о ведении домашнего хозяйства, представит себя в новой роли, придумает сюжеты для активностей. Приготовление еды с помощью посуды и приборов из набора деревянных игрушек тренирует ловкость рук, воображение и мышление. Детская кухня подходит для воспитания по методикам Монтессори и Реджио., Сюжетно-ролевые игры помогают развить навыки общения, завести новых друзей. Деревянная кухня привлечет ребенка к делам по дому и помощи взрослым. Малыш также запомнит названия кухонной утвари, назначение предметов., Кухня с посудой из серии PolarB размером 25x38, 5x68 см выполнена из дерева и покрыта безопасными красителями пастельных оттенков. Все детали отшлифованы до идеальной гладкости. Набор развивающих деревянных игрушек соответствует европейскому EN71 и американскому ASTM сертификатам качества, как и вся продукция Viga Toys.
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