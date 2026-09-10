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Набор "Кухня" VIGA 44027 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Кухня" VIGA 44027

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Набор &quot;Кухня&quot; VIGA 44027
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
5 730 руб.  9 299 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392063
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита с духовкой и съемной раковиной, таймер, краны холодной и горячей воды, кастрюля, сковородка, лопатка, ложка, баночки для приправ, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х10
Вес, кг.
4.17

Описание товара Набор "Кухня" VIGA 44027

Стильная игрушечная кухня из серии PolarB станет отличным подарком юному кулинару! В наборе детская плита с духовкой, раковиной, таймером, посудой и разными кухонными принадлежностями. Развивающий набор подходит детям дошкольного возраста от 3 лет., Играя с детской кухней Viga Toys PolarB из дерева с посудой, ребенок узнает больше о ведении домашнего хозяйства, представит себя в новой роли, придумает сюжеты для активностей. Приготовление еды с помощью посуды и приборов из набора деревянных игрушек тренирует ловкость рук, воображение и мышление. Детская кухня подходит для воспитания по методикам Монтессори и Реджио., Сюжетно-ролевые игры помогают развить навыки общения, завести новых друзей. Деревянная кухня привлечет ребенка к делам по дому и помощи взрослым. Малыш также запомнит названия кухонной утвари, назначение предметов., Кухня с посудой из серии PolarB размером 25x38, 5x68 см выполнена из дерева и покрыта безопасными красителями пастельных оттенков. Все детали отшлифованы до идеальной гладкости. Набор развивающих деревянных игрушек соответствует европейскому EN71 и американскому ASTM сертификатам качества, как и вся продукция Viga Toys.

Отзывы о товаре Набор "Кухня" VIGA 44027




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита с духовкой и съемной раковиной, таймер, краны холодной и горячей воды, кастрюля, сковородка, лопатка, ложка, баночки для приправ, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная игрушечная кухня из серии PolarB станет отличным подарком юному кулинару! В наборе детская плита с духовкой, раковиной, таймером, посудой и разными кухонными принадлежностями. Развивающий набор подходит детям дошкольного возраста от 3 лет., Играя с детской кухней Viga Toys PolarB из дерева с посудой, ребенок узнает больше о ведении домашнего хозяйства, представит себя в новой роли, придумает сюжеты для активностей. Приготовление еды с помощью посуды и приборов из набора деревянных игрушек тренирует ловкость рук, воображение и мышление. Детская кухня подходит для воспитания по методикам Монтессори и Реджио., Сюжетно-ролевые игры помогают развить навыки общения, завести новых друзей. Деревянная кухня привлечет ребенка к делам по дому и помощи взрослым. Малыш также запомнит названия кухонной утвари, назначение предметов., Кухня с посудой из серии PolarB размером 25x38, 5x68 см выполнена из дерева и покрыта безопасными красителями пастельных оттенков. Все детали отшлифованы до идеальной гладкости. Набор развивающих деревянных игрушек соответствует европейскому EN71 и американскому ASTM сертификатам качества, как и вся продукция Viga Toys.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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