Конструктор блочный 50pcs VIGA 59542
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391945
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
50 деталей, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х22
Вес, кг.
1.8
Описание товара Конструктор блочный 50pcs VIGA 59542
Классический деревянный конструктор с кубиками, кирпичиками, крышами, арками, цилиндрами. Такой конструктор можно использовать для постройки различных домиков, башенок, замков. Большое количество деталей позволяет придумывать и возводить достаточно сложные постройки. Игра с деревянным конструктором тренируем мелкую моторику рук, глазомер и пространственное воображение ребенка. Детали не соединяются друг с другом, поэтому нужно быть аккуратным и расчетливым при постройке.
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Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
50 деталей, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Классический деревянный конструктор с кубиками, кирпичиками, крышами, арками, цилиндрами. Такой конструктор можно использовать для постройки различных домиков, башенок, замков. Большое количество деталей позволяет придумывать и возводить достаточно сложные постройки. Игра с деревянным конструктором тренируем мелкую моторику рук, глазомер и пространственное воображение ребенка. Детали не соединяются друг с другом, поэтому нужно быть аккуратным и расчетливым при постройке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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