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Головоломка-пазл "Бегемот"в коробке VIGA VG50470 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Головоломка-пазл "Бегемот"в коробке VIGA VG50470

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Головоломка-пазл &quot;Бегемот&quot;в коробке VIGA VG50470 - фото 1
Головоломка-пазл &quot;Бегемот&quot;в коробке VIGA VG50470 - фото 2
Головоломка-пазл &quot;Бегемот&quot;в коробке VIGA VG50470 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бизиборд
  • Головоломка-пазл &quot;Бегемот&quot;в коробке VIGA VG50470 - фото 1
  • Головоломка-пазл &quot;Бегемот&quot;в коробке VIGA VG50470 - фото 2
  • Головоломка-пазл &quot;Бегемот&quot;в коробке VIGA VG50470 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
5 220 руб.  9 299 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391895
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
бизиборд, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х35х5
Вес, кг.
3.5

Описание товара Головоломка-пазл "Бегемот"в коробке VIGA VG50470

Деревянная игрушка-лабиринт, которая призвана всесторонне развивать вашего ребенка. Этот милый бегемот состоит из основной панели, на которой есть различные отсеки с лабиринтами. Играя с этим бегемотиком ваш ребенок развивает мелкую моторику рук, мышление и воображение. Бегемот выглядит очень реалистично, покрашнг в яркие цвета, поэтому непременно украсит любую детскую комнату.

Отзывы о товаре Головоломка-пазл "Бегемот"в коробке VIGA VG50470




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
бизиборд, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянная игрушка-лабиринт, которая призвана всесторонне развивать вашего ребенка. Этот милый бегемот состоит из основной панели, на которой есть различные отсеки с лабиринтами. Играя с этим бегемотиком ваш ребенок развивает мелкую моторику рук, мышление и воображение. Бегемот выглядит очень реалистично, покрашнг в яркие цвета, поэтому непременно украсит любую детскую комнату.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головоломка-пазл "Бегемот"в коробке VIGA VG50470 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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