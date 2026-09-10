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Зонт просветный Godox UB-008 101см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зонт просветный Godox UB-008 101см

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Зонт просветный Godox UB-008 101см - фото 1
Зонт просветный Godox UB-008 101см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотозонт
  • Зонт просветный Godox UB-008 101см - фото 1
  • Зонт просветный Godox UB-008 101см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391391
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Фотозонт
Диаметр, см
101
Футляр/чехол в комплекте
нет
Цвет
белый полупрозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Зонт просветный Godox UB-008 101см

Godox UB-008 101cm просветный - фотозонт диаметром 101 см, белая полупрозрачная ткань формирует мягкий световой поток, который позволяет равномерно осветить объект. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью.

Отзывы о товаре Зонт просветный Godox UB-008 101см




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Фотозонт
Диаметр, см
101
Футляр/чехол в комплекте
нет
Цвет
белый полупрозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Godox UB-008 101cm просветный - фотозонт диаметром 101 см, белая полупрозрачная ткань формирует мягкий световой поток, который позволяет равномерно осветить объект. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зонт просветный Godox UB-008 101см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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