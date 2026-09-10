Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 390999
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Описание товара Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW
GreenBean LanternBall 65BW – быстроскладной софтбокс с серебристой отражающей поверхностью и внешним рассеивателем (диффузором) сферической формы. Диаметр сферы 65 см. Тканевые шторки и сумка для хранения дополняют комплект. Софтбокс предназначается для формирования мягкого равномерного света с углом рассеивания 260°, который способен заполнять большие пространства. Сферический софтбокс отлично подойдет для производства видео в студии, съемок фильмов и потоковой трансляции в реальном времени вне зависимости от размера помещения. Легкая установка и быстрая разборка – софтбокс приводится в рабочее состояние одним движением руки и также легко разбирается. Каркас представляет собой два кольца, с зафиксированными 12 гибкими спицами. На одном из колец находится скоба, которая будет удерживать каркас в рабочем положении.
GreenBean LanternBall 65BW – быстроскладной софтбокс с серебристой отражающей поверхностью и внешним рассеивателем (диффузором) сферической формы. Диаметр сферы 65 см. Тканевые шторки и сумка для хранения дополняют комплект. Софтбокс предназначается для формирования мягкого равномерного света с углом рассеивания 260°, который способен заполнять большие пространства. Сферический софтбокс отлично подойдет для производства видео в студии, съемок фильмов и потоковой трансляции в реальном времени вне зависимости от размера помещения. Легкая установка и быстрая разборка – софтбокс приводится в рабочее состояние одним движением руки и также легко разбирается. Каркас представляет собой два кольца, с зафиксированными 12 гибкими спицами. На одном из колец находится скоба, которая будет удерживать каркас в рабочем положении.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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