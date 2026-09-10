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Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL

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Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL - фото 1
Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL - фото 2
Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL - фото 3
Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
детектор-отражатель
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
  • Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL - фото 1
  • Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL - фото 2
  • Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL - фото 3
  • Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389082
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип оборудования
детектор-отражатель
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х5
Вес, г.
190

Описание товара Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL

Электронный отражатель предназначен для работы с лазерными нивелирами, оснащенными импульсным режимом. Подходит для приборов с красным цветом лазера. Детектор-отражатель существенно увеличивает диапазон работы лазерных нивелиров. Показания снимаются по шкале мишени, расположенной на поверхности отражателя с тыльной стороны, а также с помощью светодиодной индикации на фронтальной стороне. Благодаря наличию двух рабочих поверхностей, приемник отлично подходит для работы как внутри помещений, так и на улице.

Отзывы о товаре Детектор-отражатель для лазерных нивелиров CONDTROL




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип оборудования
детектор-отражатель
Материал
пластик
Пузырьковый уровень
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Электронный отражатель предназначен для работы с лазерными нивелирами, оснащенными импульсным режимом. Подходит для приборов с красным цветом лазера. Детектор-отражатель существенно увеличивает диапазон работы лазерных нивелиров. Показания снимаются по шкале мишени, расположенной на поверхности отражателя с тыльной стороны, а также с помощью светодиодной индикации на фронтальной стороне. Благодаря наличию двух рабочих поверхностей, приемник отлично подходит для работы как внутри помещений, так и на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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