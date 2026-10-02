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Датчик влажности воздуха для Hydro Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Датчик влажности воздуха для Hydro Pro

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Датчик влажности воздуха для Hydro Pro - фото 1
Датчик влажности воздуха для Hydro Pro - фото 2
Датчик влажности воздуха для Hydro Pro - фото 3
Датчик влажности воздуха для Hydro Pro - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Датчик влажности воздуха для Hydro Pro - фото 1
  • Датчик влажности воздуха для Hydro Pro - фото 2
  • Датчик влажности воздуха для Hydro Pro - фото 3
  • Датчик влажности воздуха для Hydro Pro - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389076
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Элементы питания
нет
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
60

Описание товара Датчик влажности воздуха для Hydro Pro

Датчик влажности воздуха Condtrol для Hydro Pro 3-14-023 подходит для влагомера CONDTROL HYDRO Pro. Длинный провод увеличивает радиус работы. Выносной датчик помогает определить влажность воздуха, температуру и точку росы.

Отзывы о товаре Датчик влажности воздуха для Hydro Pro




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Элементы питания
нет
Описание
Датчик влажности воздуха Condtrol для Hydro Pro 3-14-023 подходит для влагомера CONDTROL HYDRO Pro. Длинный провод увеличивает радиус работы. Выносной датчик помогает определить влажность воздуха, температуру и точку росы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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