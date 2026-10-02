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Everly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Everly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Everly Brothers, Greatest Hits (barcode 5060397601377) - фото 1
Виниловая пластинка Everly Brothers, Greatest Hits (barcode 5060397601377) - фото 2
Виниловая пластинка Everly Brothers, Greatest Hits (barcode 5060397601377) - фото 3
Виниловая пластинка Everly Brothers, Greatest Hits (barcode 5060397601377) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Everly Brothers, Greatest Hits (barcode 5060397601377) - фото 1
  • Виниловая пластинка Everly Brothers, Greatest Hits (barcode 5060397601377) - фото 2
  • Виниловая пластинка Everly Brothers, Greatest Hits (barcode 5060397601377) - фото 3
  • Виниловая пластинка Everly Brothers, Greatest Hits (barcode 5060397601377) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387539
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Everly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Everly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластинка

Track List

A1Wake Up Little Susie2:01
A2Bye Bye Love2:17
A3When Will I Be Loved1:59
A4Rip It Up2:11
A5Be Bop A-Lula2:15
A6I Wonder If I Care As Much2:13
A7Problems1:57
A8Brand New Heartache2:13
A9Keep A-Knockin'2:14
B1All I Have To Do Is Dream2:21
B2Claudette2:14
B3Bird Dog2:14
B4Cathy's Clown2:25
B5Devoted To You2:23
B6Walk Right Back2:19
B7Lucille2:30
B8This Little Girl Of Mine2:13
B9(Till) I Kissed You2:21

Отзывы о товаре Everly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Wake Up Little Susie2:01
A2Bye Bye Love2:17
A3When Will I Be Loved1:59
A4Rip It Up2:11
A5Be Bop A-Lula2:15
A6I Wonder If I Care As Much2:13
A7Problems1:57
A8Brand New Heartache2:13
A9Keep A-Knockin'2:14
B1All I Have To Do Is Dream2:21
B2Claudette2:14
B3Bird Dog2:14
B4Cathy's Clown2:25
B5Devoted To You2:23
B6Walk Right Back2:19
B7Lucille2:30
B8This Little Girl Of Mine2:13
B9(Till) I Kissed You2:21
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Everly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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