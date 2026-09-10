Фон складной Lastolite Hilite LL LB8990 1.4x1 м
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387203
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фон
Высота, см
140
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
2
Описание товара Фон складной Lastolite Hilite LL LB8990 1.4x1 м
Серия фонов HiLite позволяет фотографу работать в таком формате, который был практически невозможен еще не так давно. С фоном HiLite фотограф может делать снимки в «высоком ключе» в выбранной локации, в том числе в условиях ограниченного пространства. За счет самостоятельного заднего освещения белого фона нет больше необходимости использовать дополнительные источники освещения фона за объектом. Кроме того, поскольку сам фон освещается, это означает, что модель может стоять практически прямо перед ним, не создавая тень. Более того, вся эта конструкция является складной.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Серия фонов HiLite позволяет фотографу работать в таком формате, который был практически невозможен еще не так давно. С фоном HiLite фотограф может делать снимки в «высоком ключе» в выбранной локации, в том числе в условиях ограниченного пространства. За счет самостоятельного заднего освещения белого фона нет больше необходимости использовать дополнительные источники освещения фона за объектом. Кроме того, поскольку сам фон освещается, это означает, что модель может стоять практически прямо перед ним, не создавая тень. Более того, вся эта конструкция является складной.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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