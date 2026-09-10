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Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый

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Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 1
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 2
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 3
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 4
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 5
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 6
Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединитель для хромакеев
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 1
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 2
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 3
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 4
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 5
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 6
  • Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387190
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Соединитель для хромакеев
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, кг.
5

Описание товара Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый

Комплект для подключения панорамного фона Chroma Key Green. В комплект входят: два шарнирных кронштейна для соединения алюминиевых рамок. Зажим на соединительной планке Chroma Key. Зеленая соединительная планка. Панорамный фон. Очень успешный панорамный фон продолжает развиваться, и пользователи постоянно находят новые способы использования этого универсального продукта.

Отзывы о товаре Соединитель для хромакеев Lastolite StudioLink LL LB7945 зеленый




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Соединитель для хромакеев
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект для подключения панорамного фона Chroma Key Green. В комплект входят: два шарнирных кронштейна для соединения алюминиевых рамок. Зажим на соединительной планке Chroma Key. Зеленая соединительная планка. Панорамный фон. Очень успешный панорамный фон продолжает развиваться, и пользователи постоянно находят новые способы использования этого универсального продукта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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