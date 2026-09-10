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Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк

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Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 1
Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 2
Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 3
Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 4
Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 5
Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
  • Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 1
  • Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 2
  • Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 3
  • Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 4
  • Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 5
  • Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387179
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
230
Цвет
известняк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.4х0.4
Вес, кг.
2.9

Описание товара Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк

Уникальный стильный эффект. Легко крепится с помощью специальных зажимов. Отлично подходит для групповой съемки. Растягивается, что помогает избежать заломов. Для использования исключительно с рамой для фонов Panoramic.

Отзывы о товаре Фон панорамный Lastolite LL LB7904 4 м известняк




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
230
Цвет
известняк
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальный стильный эффект. Легко крепится с помощью специальных зажимов. Отлично подходит для групповой съемки. Растягивается, что помогает избежать заломов. Для использования исключительно с рамой для фонов Panoramic.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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