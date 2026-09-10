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Фон панорамный Lastolite LL LB7627 4 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон панорамный Lastolite LL LB7627 4 м

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Фон панорамный Lastolite LL LB7627 4 м - фото 1
Фон панорамный Lastolite LL LB7627 4 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
  • Фон панорамный Lastolite LL LB7627 4 м - фото 1
  • Фон панорамный Lastolite LL LB7627 4 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387088
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
230
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.8х0.15х0.15
Вес, кг.
3

Описание товара Фон панорамный Lastolite LL LB7627 4 м

Растягивается, что помогает избежать заломов. Идеально подходит для групповых съемок. Отлично подходит для мероприятий.

Отзывы о товаре Фон панорамный Lastolite LL LB7627 4 м




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Высота, см
230
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Растягивается, что помогает избежать заломов. Идеально подходит для групповых съемок. Отлично подходит для мероприятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон панорамный Lastolite LL LB7627 4 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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