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Стойка Lastolite LL LB1121 84138 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка Lastolite LL LB1121 84138

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Стойка Lastolite LL LB1121 84138
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142111
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Стойка для фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
2

Описание товара Стойка Lastolite LL LB1121 84138

Складной комплект состоит из трехсекционной стойки и горизонтального кронштейна с двумя мощными магнитами для быстрого крепления фона. Поставляется в чехле.

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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Стойка для фона
Страна производитель
Китай
Описание
Складной комплект состоит из трехсекционной стойки и горизонтального кронштейна с двумя мощными магнитами для быстрого крепления фона. Поставляется в чехле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка Lastolite LL LB1121 84138 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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