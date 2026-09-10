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Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers & Masks LL LB8967 1.8x2.15 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers & Masks LL LB8967 1.8x2.15 м

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Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 1
Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 2
Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 3
Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 4
Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 5
Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 6
Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект светоформирующий
  • Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 1
  • Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 2
  • Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 3
  • Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 4
  • Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 5
  • Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 6
  • Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers &amp; Masks LL LB8967 1.8x2.15 м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387200
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Комплект светоформирующий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
2

Описание товара Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers & Masks LL LB8967 1.8x2.15 м

Светоформирующий комплект HiLite Shapers &amp; Masks включает в себя три непрозрачные черные панели (одна – 86 см в ширину, две – 66 см в ширину), которые крепятся спереди фона HiLite 1,8 x 2,15 м LL LB8867 (не включен в комплект). Светоформирующие панели позволяют фотографу максимально контролировать ширину полосы света от софтбокса HiLite. В качестве альтернативы фотограф может разделить свет на две полосы по обеим сторонам светоформирующей панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает.

Отзывы о товаре Комплект светоформирующий Lastolite HiLite Shapers & Masks LL LB8967 1.8x2.15 м




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Комплект светоформирующий
Страна производитель
Китай
Описание
Светоформирующий комплект HiLite Shapers &amp; Masks включает в себя три непрозрачные черные панели (одна – 86 см в ширину, две – 66 см в ширину), которые крепятся спереди фона HiLite 1,8 x 2,15 м LL LB8867 (не включен в комплект). Светоформирующие панели позволяют фотографу максимально контролировать ширину полосы света от софтбокса HiLite. В качестве альтернативы фотограф может разделить свет на две полосы по обеим сторонам светоформирующей панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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