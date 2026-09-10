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Распорка для фона Manfrotto 432-2,7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распорка для фона Manfrotto 432-2,7

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Распорка для фона Manfrotto 432-2,7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Распорка для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384864
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Распорка для фона
Высота, см
270
Цвет
серый металлик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.1х0.1х0.1
Вес, кг.
2.2

Описание товара Распорка для фона Manfrotto 432-2,7

Распорка Autopole 2 оснащается системой фиксации с 2 уровнями противодавления. Раздвигается от 150 до 270 см. Диаметр штанг 45 и 40 мм. Конструкция запатентована.

Отзывы о товаре Распорка для фона Manfrotto 432-2,7




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Распорка для фона
Высота, см
270
Цвет
серый металлик
Страна производитель
Китай
Описание
Распорка Autopole 2 оснащается системой фиксации с 2 уровнями противодавления. Раздвигается от 150 до 270 см. Диаметр штанг 45 и 40 мм. Конструкция запатентована.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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