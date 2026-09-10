Top.Mail.Ru
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 1
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 2
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 3
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 4
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 5
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 6
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 7
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 8
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 9
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 10
Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон хромакей
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 1
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 2
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 3
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 4
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 5
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 6
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 7
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 8
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 9
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 10
  • Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387086
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон хромакей
Размеры в упаковке, см
55х38х7
Вес, кг.
9

Описание товара Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый

Панорамный фон Panoramic — одна из наших самых широких текстильных поверхностей без швов. Он оснащен тремя разборными алюминиевыми рамами, которые создают удобную самоподдерживающую конструкцию. Фон оснащен тканевыми клипсами, которые крепят полотно к раме, и доступен в трех цветах — черный, хромакей зеленый и белый. Panoramic отлично подходит для съемки больших групп людей на локациях, идеален для свадеб, промо-вечеринок и различных мероприятий. Фон аккуратно складывается в сумку-переноску и легко помещается в машину. Собрать фон может один человек.

Отзывы о товаре Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон хромакей
Описание
Панорамный фон Panoramic — одна из наших самых широких текстильных поверхностей без швов. Он оснащен тремя разборными алюминиевыми рамами, которые создают удобную самоподдерживающую конструкцию. Фон оснащен тканевыми клипсами, которые крепят полотно к раме, и доступен в трех цветах — черный, хромакей зеленый и белый. Panoramic отлично подходит для съемки больших групп людей на локациях, идеален для свадеб, промо-вечеринок и различных мероприятий. Фон аккуратно складывается в сумку-переноску и легко помещается в машину. Собрать фон может один человек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон хромакей Lastolite LL LB7622 2х4 м зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...