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Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый

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Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 1
Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 2
Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 3
Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 4
Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
  • Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 1
  • Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 2
  • Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 3
  • Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 4
  • Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387062
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Размеры в упаковке, м
2.74х0.1х0.1
Вес, кг.
13

Описание товара Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый

Супербелый виниловый фон буквально может быть использован снова и снова. Просто протрите грязь и следы в конце вашей съемки, сверните фон обратно в рулон до следующего раза. Нет ничего проще. Поставляется в рулоне такой же ширины, как и бумажный фон (2.75м). Супербелый фон может быть легко подвешен с помощью нашей системы установки фона LL LB1128. Обратите внимание: этот фон не совместим с держателями фона Manfrotto Expan Drive System.

Отзывы о товаре Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фон
Описание
Супербелый виниловый фон буквально может быть использован снова и снова. Просто протрите грязь и следы в конце вашей съемки, сверните фон обратно в рулон до следующего раза. Нет ничего проще. Поставляется в рулоне такой же ширины, как и бумажный фон (2.75м). Супербелый фон может быть легко подвешен с помощью нашей системы установки фона LL LB1128. Обратите внимание: этот фон не совместим с держателями фона Manfrotto Expan Drive System.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон виниловый Lastolite LL LB7761 2,75х6 м супербелый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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