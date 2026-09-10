Зажигалка Zippo Classic с покрытием Candy Apple Red (28830)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 386898
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
90
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Candy Apple Red (28830)
Ветроустойчивая зажигалка ZIPPO Classic 28830 с покрытием Candy Apple Red имеет красное красочное полупрозрачное покрытие, которое наносится на зажигалку и создает прозрачную глянцевую отделку, а под гладкой поверхностью модели проглядывают потертости. С этой базовой модели Candy Apple Red с вызовом смотрит Девушка с розой в волосах, оформленная в лучших мексиканских традициях, изображение которой навеяно празднованием мексиканского Дня мертвых.
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Ветроустойчивая зажигалка ZIPPO Classic 28830 с покрытием Candy Apple Red имеет красное красочное полупрозрачное покрытие, которое наносится на зажигалку и создает прозрачную глянцевую отделку, а под гладкой поверхностью модели проглядывают потертости. С этой базовой модели Candy Apple Red с вызовом смотрит Девушка с розой в волосах, оформленная в лучших мексиканских традициях, изображение которой навеяно празднованием мексиканского Дня мертвых.
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Candy Apple Red (28830) - данный товар вы можете купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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