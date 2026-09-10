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Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL)

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Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) - фото 1
Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) - фото 2
Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) - фото 3
Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) - фото 1
  • Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) - фото 2
  • Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) - фото 3
  • Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL)
3 810 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL)

Если вы не знаете, где купить зажигалки zippo оригинального качества, мы предлагаем ознакомиться с вариантами, размещенными на страницах нашего интернет-магазина. Здесь вы найдете качественную продукцию, способную удовлетворить настоящих фанатов легендарной марки – достаточно рассмотреть поближе наш каталог. В нем представлено как множество разнообразных новинок, так и классические модели, даже такие, как zippo replica – точные копии наиболее популярных зажигалок zippo, выпускавшихся на заре становления знаменитого бренда. Для тех же, кому интересно сочетание классики и современности, мы можем также предложить достаточный выбор моделей, таких, например, как Zippo №221ZL благородного темно-зеленого оттенка с необычной матовой поверхностью, которая при прикосновении напоминает велюр. Такого необычного эффекта разработчикам удалось достичь при помощи специального порошкового состава, который наносится на поверхность корпуса – достаточно новая и востребованная технология. Бесспорно, вы можете не сомневаться в том неоспоримом факте, что все предлагаемые нами zippo – настоящие, они произведены в США с учетом строгих требований и действующих стандартов.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы не знаете, где купить зажигалки zippo оригинального качества, мы предлагаем ознакомиться с вариантами, размещенными на страницах нашего интернет-магазина. Здесь вы найдете качественную продукцию, способную удовлетворить настоящих фанатов легендарной марки – достаточно рассмотреть поближе наш каталог. В нем представлено как множество разнообразных новинок, так и классические модели, даже такие, как zippo replica – точные копии наиболее популярных зажигалок zippo, выпускавшихся на заре становления знаменитого бренда. Для тех же, кому интересно сочетание классики и современности, мы можем также предложить достаточный выбор моделей, таких, например, как Zippo №221ZL благородного темно-зеленого оттенка с необычной матовой поверхностью, которая при прикосновении напоминает велюр. Такого необычного эффекта разработчикам удалось достичь при помощи специального порошкового состава, который наносится на поверхность корпуса – достаточно новая и востребованная технология. Бесспорно, вы можете не сомневаться в том неоспоримом факте, что все предлагаемые нами zippo – настоящие, они произведены в США с учетом строгих требований и действующих стандартов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo латунь с порошковым покрытием (221ZL) - по цене 3810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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