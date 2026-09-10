Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB)
Модели зажигалок Zippo из серии Classic выпускаются компанией из года в год, практически без существенных изменений в дизайне и конструкции. Zippo №201FB имеет оригинальный матовый корпус, напоминающий по фактуре антикварную медь. И это сделано неслучайно, ведь изысканная элегантность классических хромированных поверхностей никогда не перестает быть модной. Такая продукция не подвластна течению времени, а только становиться еще желанней и ценней, даже спустя десятилетия. К тому же, гарантированная высокая надежность и классический стиль, а не стоимость зажигалки Zippo, всегда будут теми особенностями, которые характеризуют подлинность Zippo. Наилучшая бензиновая зажигалка Zippo №201FB станет неотъемлемым и любимым аксессуаром ее владельца, так как традиционно означает упорство, твердость и призыв к действию. Коллекция Zippo зажигалок этой серии выполнена из крепкой стали, а неоднократная заправка позволит вам эксплуатировать продукцию Zippo почти вечно без серьезных поломок. Практически 75 лет тому назад благодаря гениальности и феноменальности создателей Zippo был выпущен шедевр изящности и практичности, который стал бессменным атрибутом неординарных людей, таких как доблестные военные, мужественные путешественники и дерзкие романтики.
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