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Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB)

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Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Antique Brass (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386842
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB)
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Antique Brass (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бронзовый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB)

Модели зажигалок Zippo из серии Classic выпускаются компанией из года в год, практически без существенных изменений в дизайне и конструкции. Zippo №201FB имеет оригинальный матовый корпус, напоминающий по фактуре антикварную медь. И это сделано неслучайно, ведь изысканная элегантность классических хромированных поверхностей никогда не перестает быть модной. Такая продукция не подвластна течению времени, а только становиться еще желанней и ценней, даже спустя десятилетия. К тому же, гарантированная высокая надежность и классический стиль, а не стоимость зажигалки Zippo, всегда будут теми особенностями, которые характеризуют подлинность Zippo. Наилучшая бензиновая зажигалка Zippo №201FB станет неотъемлемым и любимым аксессуаром ее владельца, так как традиционно означает упорство, твердость и призыв к действию. Коллекция Zippo зажигалок этой серии выполнена из крепкой стали, а неоднократная заправка позволит вам эксплуатировать продукцию Zippo почти вечно без серьезных поломок. Практически 75 лет тому назад благодаря гениальности и феноменальности создателей Zippo был выпущен шедевр изящности и практичности, который стал бессменным атрибутом неординарных людей, таких как доблестные военные, мужественные путешественники и дерзкие романтики.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Antique Brass (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бронзовый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Описание
Модели зажигалок Zippo из серии Classic выпускаются компанией из года в год, практически без существенных изменений в дизайне и конструкции. Zippo №201FB имеет оригинальный матовый корпус, напоминающий по фактуре антикварную медь. И это сделано неслучайно, ведь изысканная элегантность классических хромированных поверхностей никогда не перестает быть модной. Такая продукция не подвластна течению времени, а только становиться еще желанней и ценней, даже спустя десятилетия. К тому же, гарантированная высокая надежность и классический стиль, а не стоимость зажигалки Zippo, всегда будут теми особенностями, которые характеризуют подлинность Zippo. Наилучшая бензиновая зажигалка Zippo №201FB станет неотъемлемым и любимым аксессуаром ее владельца, так как традиционно означает упорство, твердость и призыв к действию. Коллекция Zippo зажигалок этой серии выполнена из крепкой стали, а неоднократная заправка позволит вам эксплуатировать продукцию Zippo почти вечно без серьезных поломок. Практически 75 лет тому назад благодаря гениальности и феноменальности создателей Zippo был выпущен шедевр изящности и практичности, который стал бессменным атрибутом неординарных людей, таких как доблестные военные, мужественные путешественники и дерзкие романтики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Anitque Brass (201FB) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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