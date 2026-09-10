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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB)

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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) - фото 1
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) - фото 2
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) - фото 3
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB)
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB)

ZIPPO 121FB ANTIQUE SILVER PLATE – это бензиновая зажигалка, отличительной особенностью которой является серебристая поверхность корпуса, стилизованная под старину. Глянцевое, полированное покрытие только подчеркивает простоту и лаконичность линий устройства, а также высочайшее качество поверхности, на которой даже при длительном пользовании не останется ни одной царапины. Так что зажигалка данной модели прекрасно подойдет для коллекционеров и ценителей интересных, оригинальных и изящных аксессуаров и для тех, кто в них предпочитает в первую очередь надежность, простоту и стильность. Дизайнерское оформление этой зажигалки настолько удачно, что вот уже многие десятки лет модель ANTIQUE SILVER PLATE является очень популярной. Зажигалки Zippo широко известны в мире как престижнейшие аксессуары. Zippo Manufacturing Company, компания-производитель этих знаменитых ветрозащитных зажигалок, дает на каждое свое изделие пожизненную гарантию.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Описание
ZIPPO 121FB ANTIQUE SILVER PLATE – это бензиновая зажигалка, отличительной особенностью которой является серебристая поверхность корпуса, стилизованная под старину. Глянцевое, полированное покрытие только подчеркивает простоту и лаконичность линий устройства, а также высочайшее качество поверхности, на которой даже при длительном пользовании не останется ни одной царапины. Так что зажигалка данной модели прекрасно подойдет для коллекционеров и ценителей интересных, оригинальных и изящных аксессуаров и для тех, кто в них предпочитает в первую очередь надежность, простоту и стильность. Дизайнерское оформление этой зажигалки настолько удачно, что вот уже многие десятки лет модель ANTIQUE SILVER PLATE является очень популярной. Зажигалки Zippo широко известны в мире как престижнейшие аксессуары. Zippo Manufacturing Company, компания-производитель этих знаменитых ветрозащитных зажигалок, дает на каждое свое изделие пожизненную гарантию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Classic с покрытием Plate (121FB) - данный товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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