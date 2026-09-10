Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка для трубок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб.
В наличии
Код товара: 386829
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 170 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка для трубок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL)
Black Matte. Механизм для поджига трубок. Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фи...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011)
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитЗажигалка Zippo №28042
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитЗажигалка Zippo Skull Clock Design с покрытием Black Matte чёрна...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитЗажигалка Zippo Skull King Queen Beauty с покрытием Red Matte кр...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Metallic Red красная
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитЗажигалка Zippo Gory Tattoo с покрытием Black Matte черная матов...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитЗажигалка Zippo Logo с покрытием Black Crackle чёрная матовая
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитЗажигалка Zippo Logo с покрытием Candy Apple Red красная глянцев...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитЗажигалка Zippo Logo с покрытием Gray Dusk серая матовая
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитЗажигалка Zippo Logo с покрытием Iron Stone серая матовая
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитЗажигалка Zippo Logo с покрытием Lurid зеленая глянцевая
Бренд
Тип товара
Зажигалка для трубок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Black Matte. Механизм для поджига трубок. Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL)