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Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL)

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Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 1
Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 2
Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 3
Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 4
Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 5
Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 6
Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка для трубок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 1
  • Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 2
  • Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 3
  • Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 4
  • Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 5
  • Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 6
  • Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL)
4 170 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка для трубок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL)

Black Matte. Механизм для поджига трубок. Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.

Отзывы о товаре Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка для трубок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Описание
Black Matte. Механизм для поджига трубок. Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка для трубок Zippo Black Matte (218PL) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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