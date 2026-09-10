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Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB)

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Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 1
Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 2
Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 3
Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 4
Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 5
Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 6
Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 1
  • Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 2
  • Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 3
  • Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 4
  • Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 5
  • Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 6
  • Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB)
3 810 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB)

Неувядающая классика отлично передана в минималистичном дизайне этой бензиновой кремниевой зажигалки. Черный строгий матовый цвет как будто говорит о том, что обладатель этой вещи не разменивается на мелочи, уверен в себе и не бросает слов на ветер. Корпус декорирован красной полосой по периметру и логотипом бренда. Эти акценты обязательно привлекут к зажигалке посторонние взгляды, поэтому внимание окружающих ее владельцу (или владелице) обеспечено. Все элементы внешнего корпуса выполнены с идеальной точностью на высоком уровне, что говорит о современных технологиях, использующихся производителем. Конструкция зажигалки очень проста, но, в то же время, и очень надежна. Это легко объяснить, ведь не секрет, что чем сложнее механизм, тем чаще он ломается. Здесь же ломаться практически нечему. Достойны уважения и высокие технические характеристики, зажигалка Zippo может работать при любой погоде и не гаснет даже на сильном ветру. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Неувядающая классика отлично передана в минималистичном дизайне этой бензиновой кремниевой зажигалки. Черный строгий матовый цвет как будто говорит о том, что обладатель этой вещи не разменивается на мелочи, уверен в себе и не бросает слов на ветер. Корпус декорирован красной полосой по периметру и логотипом бренда. Эти акценты обязательно привлекут к зажигалке посторонние взгляды, поэтому внимание окружающих ее владельцу (или владелице) обеспечено. Все элементы внешнего корпуса выполнены с идеальной точностью на высоком уровне, что говорит о современных технологиях, использующихся производителем. Конструкция зажигалки очень проста, но, в то же время, и очень надежна. Это легко объяснить, ведь не секрет, что чем сложнее механизм, тем чаще он ломается. Здесь же ломаться практически нечему. Достойны уважения и высокие технические характеристики, зажигалка Zippo может работать при любой погоде и не гаснет даже на сильном ветру. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo № 218ZB с покрытием Black Matte (218ZB) - по цене 3810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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