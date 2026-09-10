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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386481
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Описание товара Головка моторизованная Syrp Genie One (SY0060-0001)
Syrp представляет Genie One – новейший продукт флагманской серии моторизированных голов Syrp под названием Genie. Большинство ключевых особенностей, дизайна и форм-фактор унаследованы от первой головы серии – оригинальной Genie, и воплощены в новой Genie One. Несмотря на внешнее сходство, голова оснащена последними технологиями Syrp, включая Bluetooth 4.2, WiFi и USB-C, а также функционалом управления через приложение Syrp Genie 2. Genie One – это моторизированная голова, способная на линейное или угловое перемещение. Она совместима с головами Genie Mini 2 или Genie Mini для программирования движения по 3 осям при помощи приложения, способна длительное время работать от батареи и разработана для съемки сверхдлинных таймлапсов. По цене она принадлежит к начальному уровню и призвана помочь развивающимся авторам создавать более качественный контент.
Syrp представляет Genie One – новейший продукт флагманской серии моторизированных голов Syrp под названием Genie. Большинство ключевых особенностей, дизайна и форм-фактор унаследованы от первой головы серии – оригинальной Genie, и воплощены в новой Genie One. Несмотря на внешнее сходство, голова оснащена последними технологиями Syrp, включая Bluetooth 4.2, WiFi и USB-C, а также функционалом управления через приложение Syrp Genie 2. Genie One – это моторизированная голова, способная на линейное или угловое перемещение. Она совместима с головами Genie Mini 2 или Genie Mini для программирования движения по 3 осям при помощи приложения, способна длительное время работать от батареи и разработана для съемки сверхдлинных таймлапсов. По цене она принадлежит к начальному уровню и призвана помочь развивающимся авторам создавать более качественный контент.
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