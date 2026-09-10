Стол поворотный Syrp SY0025-0001

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Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386479
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Поворотный стол Syrp Product Turntable. Поворотный стол диаметром 20 см выполнен из алюминия. В столешнице проделано множество отверстий, позволяющих установить поверх нее более широкую площадку (максимальная нагрузка головки Genie Mini составляет 4 кг), а также 2 гнезда со штативной резьбой 1/4. Стол устанавливается на Genie Mini, головка синхронизируется со снимающей камерой с помощью спускового кабеля: при повороте на заданный угол она останавливается, чтобы камера сделала снимок. Вся система управляется через простое мобильное приложение с телефона или планшета на базе iOS или Android. Genie Mini может работать от встроенного аккумулятора (более 48 часов) или от сетевого USB адаптера (5В 0.5А). Удлинитель синхрокабеля длиной 3 метра поставляется в комплекте, а сам синхрокабель продается отдельно: выберите то, который подойдет для вашей модели. Genie Mini может также синхронизироваться с протяжной головкой Genie, что в теории позволяет вам делать сложные продуктовые видео, с одновременным вращением объекта съемки на столе и смещением самой камеры на слайдере (в режиме таймлапс).
Поворотный стол Syrp Product Turntable. Поворотный стол диаметром 20 см выполнен из алюминия. В столешнице проделано множество отверстий, позволяющих установить поверх нее более широкую площадку (максимальная нагрузка головки Genie Mini составляет 4 кг), а также 2 гнезда со штативной резьбой 1/4. Стол устанавливается на Genie Mini, головка синхронизируется со снимающей камерой с помощью спускового кабеля: при повороте на заданный угол она останавливается, чтобы камера сделала снимок. Вся система управляется через простое мобильное приложение с телефона или планшета на базе iOS или Android. Genie Mini может работать от встроенного аккумулятора (более 48 часов) или от сетевого USB адаптера (5В 0.5А). Удлинитель синхрокабеля длиной 3 метра поставляется в комплекте, а сам синхрокабель продается отдельно: выберите то, который подойдет для вашей модели. Genie Mini может также синхронизироваться с протяжной головкой Genie, что в теории позволяет вам делать сложные продуктовые видео, с одновременным вращением объекта съемки на столе и смещением самой камеры на слайдере (в режиме таймлапс).
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