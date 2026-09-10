Кабель-переходник Saramonic SR-C2002
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Комплектация
кабель, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386452
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Подключение
проводной
Комплектация
кабель, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Кабель-переходник Saramonic SR-C2002
Адаптер разъема для микрофона и наушников 3,5 мм TRRS (гнездо) - Lightning (штекер). Совместимость: iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10.5 -дюйм, iPad Pro 12,9 дюйма (2-е поколение), iPad Pro 9,7 дюйма, iPad Pro 12,9 дюйма (1-е поколение), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad ( 6-го поколения), iPad (5-го поколения), iPad touch (6-го поколения)
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Бренд
Тип товара
Кабель
Подключение
проводной
Комплектация
кабель, упаковка
Страна производитель
Китай
Адаптер разъема для микрофона и наушников 3,5 мм TRRS (гнездо) - Lightning (штекер). Совместимость: iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10.5 -дюйм, iPad Pro 12,9 дюйма (2-е поколение), iPad Pro 9,7 дюйма, iPad Pro 12,9 дюйма (1-е поколение), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad ( 6-го поколения), iPad (5-го поколения), iPad touch (6-го поколения)
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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