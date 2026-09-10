Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385881
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
61х15х15
Вес, кг.
2
Описание товара Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный
Колонна с углом 90 градусов дает новые перспективы для съемки. Система быстрых мощных замков для быстрой и удобной установки. Крепление к штативу Easy Link для аксессуаров/LED света. Новый селектор угла размаха ног для плавных операций. Выдающийся итальянский премиум стиль плюс функциональность.
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Колонна с углом 90 градусов дает новые перспективы для съемки. Система быстрых мощных замков для быстрой и удобной установки. Крепление к штативу Easy Link для аксессуаров/LED света. Новый селектор угла размаха ног для плавных операций. Выдающийся итальянский премиум стиль плюс функциональность.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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