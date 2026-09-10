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Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный

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Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 1
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 2
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 3
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 4
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 5
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 6
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 7
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 8
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 9
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 10
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 11
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 12
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 13
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 14
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 15
Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 1
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 2
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 3
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 4
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 5
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 6
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 7
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 8
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 9
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 10
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 11
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 12
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 13
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 14
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 15
  • Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385881
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Размеры в упаковке, см
61х15х15
Вес, кг.
2

Описание товара Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный

Колонна с углом 90 градусов дает новые перспективы для съемки. Система быстрых мощных замков для быстрой и удобной установки. Крепление к штативу Easy Link для аксессуаров/LED света. Новый селектор угла размаха ног для плавных операций. Выдающийся итальянский премиум стиль плюс функциональность.

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MT055CXPRO3 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Описание
Колонна с углом 90 градусов дает новые перспективы для съемки. Система быстрых мощных замков для быстрой и удобной установки. Крепление к штативу Easy Link для аксессуаров/LED света. Новый селектор угла размаха ног для плавных операций. Выдающийся итальянский премиум стиль плюс функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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