Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций
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Характеристики
Описание товара Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций
Универсальный инструмент для аутдора, что означает для ценителей пикников, путешествий и пеших походов. Производители же позиционировали продукт как надежный предмет для возможного выживания в экстремальных условиях. Главная особенность – наличие съемного огнива и свистка. На этом функциональность мультитула не заканчивается. Реально у человека в руке 19 инструментов: молоток, сменные кусачки особой прочности из стали 154CM, универсальный нож (одна половина прямая, а вот вторая получила волнообразную заточку). Острый стальной клинок 420HC с выемкой для удобного открывания одним пальцем. Главный инструмент – универсальный пассатижи, они же кусачки и острогубцы, есть держатели для бит, алмазный надфиль, набор отверток и пила. Для комфортного хранения и транспортировки выпустили Лезерман Сигнал с нейлоновым чехлом и карабином. Последний помогает подвесить инструмент на рюкзак, сумку, экипировку или лямку джинсов. Вся конструкция из 100% нержавеющей стали, частично покрыли рукоятки черным абразивостойким карбидом вольфрама, обеспечивающим комфортное и долговечное использование тула.
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