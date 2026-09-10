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Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций

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Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 5
Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 6
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Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 8
Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Количество функций
19
Функции
острогубцы, пассатижи, сменные кусачки для проволоки, сталь 154CM, сменные кусачки для твердой проволоки, сталь 154CM, инструмент для зачистки проводов, универсальный нож, сталь 420HC, пила, молоток, шило с ушком и винтовой петлей, открывалка для консервов, открывалка для бутылок, держатель для шестигранных бит на 1/4”, держатель для бит, накидной гаечный ключ 1/4, карабин, 3/16 box wrench, свисток, огниво, точилка с алмазоподобным покрытием, 2 биты
  • Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 1
  • Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 2
  • Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 3
  • Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 4
  • Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 5
  • Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 6
  • Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 7
  • Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 8
  • Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385771
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Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь, сталь, нейлон
Количество функций
19
Функции
острогубцы, пассатижи, сменные кусачки для проволоки, сталь 154CM, сменные кусачки для твердой проволоки, сталь 154CM, инструмент для зачистки проводов, универсальный нож, сталь 420HC, пила, молоток, шило с ушком и винтовой петлей, открывалка для консервов, открывалка для бутылок, держатель для шестигранных бит на 1/4”, держатель для бит, накидной гаечный ключ 1/4, карабин, 3/16 box wrench, свисток, огниво, точилка с алмазоподобным покрытием, 2 биты
Комплектация
мультитул Signal, Нейлоновый чехол, Гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х5
Вес, г.
210

Описание товара Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций

Универсальный инструмент для аутдора, что означает для ценителей пикников, путешествий и пеших походов. Производители же позиционировали продукт как надежный предмет для возможного выживания в экстремальных условиях. Главная особенность – наличие съемного огнива и свистка. На этом функциональность мультитула не заканчивается. Реально у человека в руке 19 инструментов: молоток, сменные кусачки особой прочности из стали 154CM, универсальный нож (одна половина прямая, а вот вторая получила волнообразную заточку). Острый стальной клинок 420HC с выемкой для удобного открывания одним пальцем. Главный инструмент – универсальный пассатижи, они же кусачки и острогубцы, есть держатели для бит, алмазный надфиль, набор отверток и пила. Для комфортного хранения и транспортировки выпустили Лезерман Сигнал с нейлоновым чехлом и карабином. Последний помогает подвесить инструмент на рюкзак, сумку, экипировку или лямку джинсов. Вся конструкция из 100% нержавеющей стали, частично покрыли рукоятки черным абразивостойким карбидом вольфрама, обеспечивающим комфортное и долговечное использование тула.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Leatherman Signal Coyote 832404, 19 функций




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Материал
нержавеющая сталь, сталь, нейлон
Количество функций
19
Функции
острогубцы, пассатижи, сменные кусачки для проволоки, сталь 154CM, сменные кусачки для твердой проволоки, сталь 154CM, инструмент для зачистки проводов, универсальный нож, сталь 420HC, пила, молоток, шило с ушком и винтовой петлей, открывалка для консервов, открывалка для бутылок, держатель для шестигранных бит на 1/4”, держатель для бит, накидной гаечный ключ 1/4, карабин, 3/16 box wrench, свисток, огниво, точилка с алмазоподобным покрытием, 2 биты
Комплектация
мультитул Signal, Нейлоновый чехол, Гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный инструмент для аутдора, что означает для ценителей пикников, путешествий и пеших походов. Производители же позиционировали продукт как надежный предмет для возможного выживания в экстремальных условиях. Главная особенность – наличие съемного огнива и свистка. На этом функциональность мультитула не заканчивается. Реально у человека в руке 19 инструментов: молоток, сменные кусачки особой прочности из стали 154CM, универсальный нож (одна половина прямая, а вот вторая получила волнообразную заточку). Острый стальной клинок 420HC с выемкой для удобного открывания одним пальцем. Главный инструмент – универсальный пассатижи, они же кусачки и острогубцы, есть держатели для бит, алмазный надфиль, набор отверток и пила. Для комфортного хранения и транспортировки выпустили Лезерман Сигнал с нейлоновым чехлом и карабином. Последний помогает подвесить инструмент на рюкзак, сумку, экипировку или лямку джинсов. Вся конструкция из 100% нержавеющей стали, частично покрыли рукоятки черным абразивостойким карбидом вольфрама, обеспечивающим комфортное и долговечное использование тула.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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