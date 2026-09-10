Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385411
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6
MHXPRO-BHQ6 — шаровая голова новой серии XPRO выполнена из магниевого сплава: легкого и прочного. Голова обеспечивает не только скорость установки положения камеры, но и точность за счет возможности фиксации движения в трех плоскостях. Полимерный вкладыш обеспечивает плавное скольжение шара в оправе. Встроенный пузырьковый уровень облегчает выравнивание камеры относительно горизонта. MHXPRO-BHQ2 снабжена быстросъемной площадкой MSQ6PL, совместимой с системами крепления Arca-Swiss. Благодаря широкому распространению различных аксессуаров системы, голова пригодна для использования с разнообразным оборудованием Manfrotto и других производителей.
MHXPRO-BHQ6 — шаровая голова новой серии XPRO выполнена из магниевого сплава: легкого и прочного. Голова обеспечивает не только скорость установки положения камеры, но и точность за счет возможности фиксации движения в трех плоскостях. Полимерный вкладыш обеспечивает плавное скольжение шара в оправе. Встроенный пузырьковый уровень облегчает выравнивание камеры относительно горизонта. MHXPRO-BHQ2 снабжена быстросъемной площадкой MSQ6PL, совместимой с системами крепления Arca-Swiss. Благодаря широкому распространению различных аксессуаров системы, голова пригодна для использования с разнообразным оборудованием Manfrotto и других производителей.
Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto MHXPRO-BHQ6