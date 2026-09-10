Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W
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Характеристики
Описание товара Штативная головка Manfrotto MHXPRO-2W
Оригинальная штативная головка MHXPRO-2W Manfrotto. Новая жидкостная голова XPRO — лучший выбор для фотографов, которые хотят расширить свой творческий горизонт, занявшись съёмкой видео. Она также Подходит для орнитологов, использующих лёгкие приборы для наблюдения, и дигископинга с помощью доп. камеры, требующих постоянного движения жидкостной головы. XPRO — исключительно лёгкая видеоголова с селектором плавности хода: дает возможность переключения с жёсткой на мягкую плавность хода в соответствии с предпочтительной скоростью движения наклона и типом используемого оборудования. Настройки гидравлического картриджа гарантируют стабильную видеосъёмку любым объективом. Изготавливается из полимера Adapto и алюминия, что делает голову очень легкой для переноски: собственный вес 0.7 кг, полезная нагрузка до 4 кг, является образцом нового подхода к конструированию, который улучшает транспортабельность видеоголовы. Новая голова MHXPRO-2W поставляется с площадкой Manfrotto 200 pl, наиболее распространённой фото площадкой, которая гарантирует быстроту установки и быстрое переключение между режимами фото- и видео- съёмки. Жидкостная голова XPRO изготавливается компанией Manfrotto в Италии.
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