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Штативная головка Manfrotto MH804-3W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная головка Manfrotto MH804-3W

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Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 1
Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 2
Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 3
Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 4
Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 2
  • Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 3
  • Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 4
  • Штативная головка Manfrotto MH804-3W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385408
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
9
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
800

Описание товара Штативная головка Manfrotto MH804-3W

Штативная голова Manfrotto MH804-3W выполнена из невероятно прочного и легкого полимера, который выдерживает максимальную нагрузку до 4 кг. Еще одно достоинство аксессуара – наличие выдвижных рычагов и удобных рукояток, которые обеспечивают его компактность, позволяя брать с собой в любое место. Конструкция модели Manfrotto MH804-3W предусматривает особую пружину, незаменимую для компенсации веса крупногабаритного оборудования во время наклонов. Аксессуар совместим со штативом Manfrotto MK190GOC4TB. В комплекте вы найдете крепеж для последующей установки.

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto MH804-3W




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
9
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Штативная голова Manfrotto MH804-3W выполнена из невероятно прочного и легкого полимера, который выдерживает максимальную нагрузку до 4 кг. Еще одно достоинство аксессуара – наличие выдвижных рычагов и удобных рукояток, которые обеспечивают его компактность, позволяя брать с собой в любое место. Конструкция модели Manfrotto MH804-3W предусматривает особую пружину, незаменимую для компенсации веса крупногабаритного оборудования во время наклонов. Аксессуар совместим со штативом Manfrotto MK190GOC4TB. В комплекте вы найдете крепеж для последующей установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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