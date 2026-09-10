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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385390
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Описание товара Штативная головка Manfrotto MH055M8-Q5
Инновационная фото-/видеоголова, разработана так, чтобы стать лучшим и идеальным решением для новых HD DSLR-камер со встроенной функцией видеосъёмки. В одном продукте вы можете воспользоваться достоинствами великолепной фото головы и полнофункциональной видеоголовы. Уникальный переключатель Фото/Кино обеспечивает мгновенный переход от фото режима к видеосъёмке, позволяя добиться лучших результатов в обеих мирах. В фото режиме голова обеспечивает быстродействие и максимальную свободу движений во всех направлениях, подобно шаровой голове, в сочетании с беспрецедентно точными, плавными и контролируемыми перемещениями благодаря гидравлическим цилиндрам и регулируемому встроенному противовесу. В видеорежиме многофункциональная видеоголова обеспечивает точные и плавные движения при панорамировании и уклонах со всеми типичными для видео настройками, включая управление трением. Рукоятка панорамирования может переставляться со стороны на сторону для удобства фотографов-левшей, а может быстро сниматься и крепиться к ноге штатива в специальный зажим-клипсу.
Инновационная фото-/видеоголова, разработана так, чтобы стать лучшим и идеальным решением для новых HD DSLR-камер со встроенной функцией видеосъёмки. В одном продукте вы можете воспользоваться достоинствами великолепной фото головы и полнофункциональной видеоголовы. Уникальный переключатель Фото/Кино обеспечивает мгновенный переход от фото режима к видеосъёмке, позволяя добиться лучших результатов в обеих мирах. В фото режиме голова обеспечивает быстродействие и максимальную свободу движений во всех направлениях, подобно шаровой голове, в сочетании с беспрецедентно точными, плавными и контролируемыми перемещениями благодаря гидравлическим цилиндрам и регулируемому встроенному противовесу. В видеорежиме многофункциональная видеоголова обеспечивает точные и плавные движения при панорамировании и уклонах со всеми типичными для видео настройками, включая управление трением. Рукоятка панорамирования может переставляться со стороны на сторону для удобства фотографов-левшей, а может быстро сниматься и крепиться к ноге штатива в специальный зажим-клипсу.
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