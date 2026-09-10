Штативная головка Manfrotto 400
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
169 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385384
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
24
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
3
Описание товара Штативная головка Manfrotto 400
Эта уникальная головка обеспечивает прецизионные движения в трёх плоскостях при помощи механизма точной подстройки. Она оснащена откидными вращающимися ручками для панорамирования и наклона, а также отдельной ручкой для управления механизмом бокового выравнивания. Кроме того, можно отпустить зажим, удерживающий круглую быстросъёмную площадку, чтобы абсолютно безопасно провести тонкую регулировку. Предназначается для установки на студийные стойки-колонны или крупные штативы и обеспечивает предельно тонкую регулировку и контроль точность выбора композиции при съёмке камерами среднего и большого формата.
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Эта уникальная головка обеспечивает прецизионные движения в трёх плоскостях при помощи механизма точной подстройки. Она оснащена откидными вращающимися ручками для панорамирования и наклона, а также отдельной ручкой для управления механизмом бокового выравнивания. Кроме того, можно отпустить зажим, удерживающий круглую быстросъёмную площадку, чтобы абсолютно безопасно провести тонкую регулировку. Предназначается для установки на студийные стойки-колонны или крупные штативы и обеспечивает предельно тонкую регулировку и контроль точность выбора композиции при съёмке камерами среднего и большого формата.
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