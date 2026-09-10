Держатель камеры Manfrotto 293
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385364
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Высота, см
8
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
700
Описание товара Держатель камеры Manfrotto 293
Manfrotto 293 – держатель для средних телеобъективов. Длина держателя регулируется под объективы разной длины. В комплекте штативная головка Manfrotto 234RC. Расстояние от головы до опоры объектива регулируется от 200 до 295 мм. Крепления: 4 внутренние резьбы 3/8” и 3 внутренние резьбы 1/4”.
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Manfrotto 293 – держатель для средних телеобъективов. Длина держателя регулируется под объективы разной длины. В комплекте штативная головка Manfrotto 234RC. Расстояние от головы до опоры объектива регулируется от 200 до 295 мм. Крепления: 4 внутренние резьбы 3/8” и 3 внутренние резьбы 1/4”.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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