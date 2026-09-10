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Распорка для штатива Manfrotto 165 (80-130cm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распорка для штатива Manfrotto 165 (80-130cm)

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Распорка для штатива Manfrotto 165 (80-130cm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Распорка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385224
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Распорка
Высота, см
43
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.1х0.1х0.1
Вес, г.
900

Описание товара Распорка для штатива Manfrotto 165 (80-130cm)

Универсальная штативная распорка с изеняемым диаметром от 80 до 130 см.

Отзывы о товаре Распорка для штатива Manfrotto 165 (80-130cm)




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Распорка
Высота, см
43
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная штативная распорка с изеняемым диаметром от 80 до 130 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распорка для штатива Manfrotto 165 (80-130cm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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