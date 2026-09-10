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Держатель угловой Manfrotto 553 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель угловой Manfrotto 553

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Держатель угловой Manfrotto 553
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385208
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Держатель угловой Manfrotto 553

Работа с центральной колонной в горизонтальном положении на штативах Manfrotto моделей семейства MDEVE всегда осложнялась тем, что головка находилась под углом 90° к земле, осложняя точное позиционирование камеры для съёмки. Теперь эта простая, но полезная деталь поможет вам без труда выровнять колонну и поставить головку в нормальное положение.

Отзывы о товаре Держатель угловой Manfrotto 553




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Работа с центральной колонной в горизонтальном положении на штативах Manfrotto моделей семейства MDEVE всегда осложнялась тем, что головка находилась под углом 90° к земле, осложняя точное позиционирование камеры для съёмки. Теперь эта простая, но полезная деталь поможет вам без труда выровнять колонну и поставить головку в нормальное положение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель угловой Manfrotto 553 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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