Держатель угловой Manfrotto 553
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385208
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х6
Вес, г.
300
Описание товара Держатель угловой Manfrotto 553
Работа с центральной колонной в горизонтальном положении на штативах Manfrotto моделей семейства MDEVE всегда осложнялась тем, что головка находилась под углом 90° к земле, осложняя точное позиционирование камеры для съёмки. Теперь эта простая, но полезная деталь поможет вам без труда выровнять колонну и поставить головку в нормальное положение.
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Работа с центральной колонной в горизонтальном положении на штативах Manfrotto моделей семейства MDEVE всегда осложнялась тем, что головка находилась под углом 90° к земле, осложняя точное позиционирование камеры для съёмки. Теперь эта простая, но полезная деталь поможет вам без труда выровнять колонну и поставить головку в нормальное положение.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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