Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN
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Характеристики
Описание товара Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN
Один из первых в мире настоящих электронных пультов дистанционного управления для HDSLR камер, пульт на зажиме для HDSLR-камер Canon позволяет вам быстро реагировать на изменения в обстановке и творческом вдохновении. Пульт подключается к HDSLR Canon через USB и взаимодействует напрямую с интерфейсом камеры и объектива, управляя фокусировкой, режимом Live View, началом и остановкой съёмки, спуском затвора и многое другое. Совместимые модели камер Canon: EOS 1Dc, EOS 70D, EOS 6D, EOS 1Dx, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 1D Mark IV, EOS 7D, EOS 60D, EOS 600D/Rebel T3i/Kiss X5, EOS 550D/Rebel T2i/Kiss X4, EOS 500D/Rebel T1i/Kiss X3 USB-порт позволяет периодически обновлять прошивку пульта.
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