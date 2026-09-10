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Видеокомплект Manfrotto Nitrotech 608 & Alu Twin GS MVK608TWINMA (штатив+головка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокомплект Manfrotto Nitrotech 608 & Alu Twin GS MVK608TWINMA (штатив+головка)

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Видеокомплект Manfrotto Nitrotech 608 &amp; Alu Twin GS MVK608TWINMA (штатив+головка) - фото 1
Видеокомплект Manfrotto Nitrotech 608 &amp; Alu Twin GS MVK608TWINMA (штатив+головка) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
75
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
169
Длина в сложенном состоянии, см
86
  • Видеокомплект Manfrotto Nitrotech 608 &amp; Alu Twin GS MVK608TWINMA (штатив+головка) - фото 1
  • Видеокомплект Manfrotto Nitrotech 608 &amp; Alu Twin GS MVK608TWINMA (штатив+головка) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385184
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
75
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
169
Длина в сложенном состоянии, см
86
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.27х0.27
Вес, кг.
5

Описание товара Видеокомплект Manfrotto Nitrotech 608 & Alu Twin GS MVK608TWINMA (штатив+головка)

Жидкостная видеоголова с постоянным контрбалансом (0-8 кг). Механизм регулировки плавности хода при панорамировании/наклонах. Плоская база идеально подходит для различных аксессуаров. Алюминиевый штатив с двойными ногами для лучшей устойчивости.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеокомплект Manfrotto Nitrotech 608 & Alu Twin GS MVK608TWINMA (штатив+головка)




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
75
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
169
Длина в сложенном состоянии, см
86
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкостная видеоголова с постоянным контрбалансом (0-8 кг). Механизм регулировки плавности хода при панорамировании/наклонах. Плоская база идеально подходит для различных аксессуаров. Алюминиевый штатив с двойными ногами для лучшей устойчивости.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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