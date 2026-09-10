Видеокомплект Manfrotto MVK504XCTALL (штатив+головка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
218
Длина в сложенном состоянии, см
87
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
264 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385166
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
218
Длина в сложенном состоянии, см
87
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.27х0.27
Вес, кг.
5
Описание товара Видеокомплект Manfrotto MVK504XCTALL (штатив+головка)
Видеоголова с 4-ступенчатой системой контрбаланса до 6,5 кг. Максимальная универсальность благодаря плоской базе. Прочный устойчивый карбоновый штатив с двойными ногами. 100 мм полусфера, совместимая с 75мм адаптером-полусферой. Площадка с боковым фиксатором и 2 крепления 3/8» easy link.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
218
Длина в сложенном состоянии, см
87
Страна производитель
Китай
Видеоголова с 4-ступенчатой системой контрбаланса до 6,5 кг. Максимальная универсальность благодаря плоской базе. Прочный устойчивый карбоновый штатив с двойными ногами. 100 мм полусфера, совместимая с 75мм адаптером-полусферой. Площадка с боковым фиксатором и 2 крепления 3/8» easy link.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Видеокомплект Manfrotto MVK504XCTALL (штатив+головка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокомплект Manfrotto MVK504XCTALL (штатив+головка)