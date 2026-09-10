Видеокомплект Manfrotto MVH502A,546BK-1 (штатив+головка) черный
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Характеристики
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
164.5
Длина в сложенном состоянии, см
83
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385160
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
164.5
Длина в сложенном состоянии, см
83
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.27х0.27
Вес, кг.
5
Описание товара Видеокомплект Manfrotto MVH502A,546BK-1 (штатив+головка) черный
Профессиональная жидкостная видеосистема MVH502A,546BK-1 включает жидкостную видеоголову MVH502A (чаша 75 мм) и профессиональный видеоштатив 546B со средней растяжкой. Профессиональная видеоголова MVH502A крепится на штатив на полусферу 75 мм. Подходит для HDSLR-камер и новейших камерам со сменными объективами. Предлагает такие профессиональные особенности, как высокоэффективная регулируемая плавность и настройка контрбаланса, разработанные под вес большинства популярных камер с аксессуарами, такими как внешние мониторы, осветительные приборы или микрофоны.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Видеокомплект
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
164.5
Длина в сложенном состоянии, см
83
Страна производитель
Китай
Профессиональная жидкостная видеосистема MVH502A,546BK-1 включает жидкостную видеоголову MVH502A (чаша 75 мм) и профессиональный видеоштатив 546B со средней растяжкой. Профессиональная видеоголова MVH502A крепится на штатив на полусферу 75 мм. Подходит для HDSLR-камер и новейших камерам со сменными объективами. Предлагает такие профессиональные особенности, как высокоэффективная регулируемая плавность и настройка контрбаланса, разработанные под вес большинства популярных камер с аксессуарами, такими как внешние мониторы, осветительные приборы или микрофоны.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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