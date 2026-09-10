Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385152
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Моноподы
Длина в сложенном состоянии, см
51.5
Количество секций в штативных ножках
3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
115
Максимальная нагрузка, кг
6.5
Минимальная рабочая высота, см
51.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х8х8
Вес, г.
800
Описание товара Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF
Универсальное крепление для стабилизатора (3/8 и 1/4 винт). Нагрузка до 6,5 кг на максимальном раскрытии монопода. Технология поворотных замков FAST для быстрой работы. Исключительно легкий – карбоновая конструкция 800 г. Полное раскрытие (1,15 м) в 2 раза больше мин. рабочей длины.
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Бренд
Тип товара
Моноподы
Длина в сложенном состоянии, см
51.5
Количество секций в штативных ножках
3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
115
Максимальная нагрузка, кг
6.5
Минимальная рабочая высота, см
51.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Универсальное крепление для стабилизатора (3/8 и 1/4 винт). Нагрузка до 6,5 кг на максимальном раскрытии монопода. Технология поворотных замков FAST для быстрой работы. Исключительно легкий – карбоновая конструкция 800 г. Полное раскрытие (1,15 м) в 2 раза больше мин. рабочей длины.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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