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Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF

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Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 6
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 7
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 8
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 9
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 10
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 11
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 12
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 13
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 14
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 15
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Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 17
Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 1
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 2
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 3
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 4
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 5
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 6
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 7
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 8
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 9
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 10
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 11
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 12
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 13
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 14
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 15
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 16
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 17
  • Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385152
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Моноподы
Длина в сложенном состоянии, см
51.5
Количество секций в штативных ножках
3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
115
Максимальная нагрузка, кг
6.5
Минимальная рабочая высота, см
51.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х8х8
Вес, г.
800

Описание товара Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF

Универсальное крепление для стабилизатора (3/8 и 1/4 винт). Нагрузка до 6,5 кг на максимальном раскрытии монопода. Технология поворотных замков FAST для быстрой работы. Исключительно легкий – карбоновая конструкция 800 г. Полное раскрытие (1,15 м) в 2 раза больше мин. рабочей длины.

Отзывы о товаре Монопод Manfrotto Fast Gimboom MVGBF-CF




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Моноподы
Длина в сложенном состоянии, см
51.5
Количество секций в штативных ножках
3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
115
Максимальная нагрузка, кг
6.5
Минимальная рабочая высота, см
51.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное крепление для стабилизатора (3/8 и 1/4 винт). Нагрузка до 6,5 кг на максимальном раскрытии монопода. Технология поворотных замков FAST для быстрой работы. Исключительно легкий – карбоновая конструкция 800 г. Полное раскрытие (1,15 м) в 2 раза больше мин. рабочей длины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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