Видеокомплект Manfrotto 526,545GBK-1 (штатив+головка+сумка)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокомплект Manfrotto 526,545GBK-1 (штатив+головка+сумка)
Комплект из профессионального, прочного, рассчитанного на высокие нагрузки алюминиевого видео штатива Manfrotto 545B Pro Aluminium Video Tripod и жидкостной видео головы Manfrotto 526 PRO Fluid Vide Head позволяет вам перейти на более высокий уровень съемки. Поставляется с сумкой для штатива MBAG100PN, так что вы получаете полноценный комплект, который можно взять с собой в любую минуту. Двухсекционный видео штатив Manfrotto 545B с жидкостной головой впечатляет своими возможностями, допустимая нагрузка до 25кг. С противовесом 15кг вы можете быть уверены, что дорогостоящее оборудование надежно зафиксировано во время съемки. Еще больше стабильности придают нижние растяжки с замками, которые регулируются по ширине ног. Съемные резиновые наконечники на ногах позволяют подстраиваться под условия съемки. Вы можете использовать их в помещении со скользкими полами, а для неровных поверхностей наконечник с шипом. Все эти детали гарантируют, что этот видео штатив оптимизирован под большие нагрузки. Литая алюминиевая чаша диаметром 100мм обеспечивает простоту установки. Штатив также может использоваться с различными тележками, что расширяет возможности и делает использование более универсальным. Жидкостная голова позволяет более точно контролировать движение, так что плавность движений панорамирования и наклонов обеспечена даже с тяжелым оборудованием. Этот высококачественный видео штатив с жидкостной головой cэкономит ваше время и усилия.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Отзывы о товаре Видеокомплект Manfrotto 526,545GBK-1 (штатив+головка+сумка)